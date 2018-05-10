台盼加入國防產業全球供應鏈 美商建議共同著眼未來趨勢

「台美國防產業論壇」今天在高雄漢來大飯店登場，現場聚集上百名我國官、產、學界與美國產、學界人士出席，經濟部長沈榮津表示，期望透過此交流活動，促進台、美更多合作空間。 （記者張忠義攝）

2018-05-10 18:34

〔記者呂伊萱、涂鉅旻／高雄報導〕首屆「台美國防產業論壇」今天於高雄登場，台灣國防相關廠商在會中表達，希望透過與美商合作，進入全球國防產業供應鏈。美商「英國航太系統（BAE Systems）」產業策略副總裁菲利浦・吉奧蓋瑞（Phil Georgariou）對此表示，相較於進入既有供應鏈，他更建議台灣廠商放眼未來，以成為未來趨勢的供應者為目標，「這是我們能夠攜手達成的」。

首屆「台美國防產業論壇」吸引超過300名台灣與美國國防相關廠商代表與會，場面熱烈，場次中除了就台美國防產業的機會與挑戰進行廣泛討論，也就造船、資安與航太三大主題分別召開主題論壇。論壇主辦單位、台灣國防產業發展協會（TW-DIDA）於此次論壇會議召開前，特別安排美商代表團參訪中鋼、台船、漢翔、趨勢科技與中科院等地。

吉奧蓋瑞受訪時表示，他個人透過實地走訪上述地點收穫許多，不僅認識了許多新朋友，也看見台灣產業能量。吉奧蓋瑞說，這次訪台前並沒有特別的期待，因為他並非第一次到台灣，但過往並沒有這樣的參訪，此次印象深刻，「遠超期待」。

而對於台灣方面希望透過與美方強化合作，進入全球國防產業供應鏈，吉奧蓋瑞回應，BAE在與台灣合作一事上「存在許多機會」，但他也建議台灣廠商，比起試圖進入既存的全球供應鏈，他更認為台灣方應該放眼未來，以成為未來趨勢的供應者為目標，「我們公司希望和台灣共同合作」，一起找出未來的需求、並提供解方。

吉奧蓋瑞進一步舉例說，國防產業日新月異，若以既存供應鏈來說，例如BAE若外包地面設備零組件給台灣製造，數量需求也許是20組，但那也就代表台灣夥伴只能得到20組這樣規模的訂單；若以無人系統開發來看，例如無人車，一起合作開發後能夠「賣到全世界」，「這是我們能夠攜手達成的」，也正是他所說的「這裡有許多機會」的意涵。