直逼網紅！ 勞保局粉絲專頁有68萬人追蹤

勞保局社群網頁追蹤人數68萬人，直逼網紅。（取自勞保局社群網頁）

2018-05-10 16:40

〔記者李雅雯／台北報導〕公家機關所設立的社群網站專頁，多數給民眾致力於政策宣傳的冷硬刻板印象，關注追蹤人數也相對於熱門粉絲團低很多。勞工保險局（勞保局）透過網上持續互動、解答，竟拉攏了68萬名粉絲跟隨，成為中央部會公務機關中難得的熱門粉絲專頁。

點閱現有的數個中央部會公務機關粉絲專頁，中華民國行政院有10.9萬人跟隨，勞動部本部吸引了10萬人跟上，文化部有7.2萬人，內政大小事—內政部有1.6萬名粉絲相隨，勞保局有68萬人粉絲追蹤人數堪稱是佳績。

勞保局為了經營社群網站粉絲專頁，設計了「花葵家族」卡通式人偶，在網上利用問答方式解釋繁雜的勞保、勞退、就保、國保、職災等常見問題，在民眾各式五花八門的提問中，由輪班人力每天盡力即時回覆，解決民眾疑惑。

勞保局企劃管理組長楊佳惠說，勞保局許多業務都和民眾權益有切身相關，平常局內就常接到各式詢問電話，在社群網站興起時設立了專頁，以「主動出擊」方式提醒民眾多加關心自身權益相關事務，每個放在專頁上的問題，輪班小編總是努力地去找答案，甚至跨業務單位尋求支援，自我要求在一天內就完成回覆，先前就有人曾留言「電話老是打不進去」，輪班小編隨即去問了較適合的撥電話時間，再將該訊息轉給民眾，降低民眾焦急感，「歡迎一起成為小花葵粉絲喔」。