龍潭游泳池土地被收回 救國團罵宜蘭縣府「土匪」！

礁溪龍潭游泳池之爭，救國團痛批宜蘭縣府違法濫權，將提告訴。（救國團提供）

2018-05-10 17:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕宜蘭縣政府與救國團之爭持續延燒，救國團今天（10日）召開記者會指控，宜蘭縣政府濫權違法，龍潭游泳池等13筆土地，都是救國團購買而來，都有買賣契約書，將提出相關民事及刑事訴訟，以維護救國團合法權益。

救國團說，依據宜蘭地政事務所的土地謄本顯示，宜蘭地政事務所前日（8日）竟未經法院審判，僅憑縣長一句話，火速逕行撤銷救國團所有權人之合法登記，將土地所有權人改為「宜蘭縣」。

救國團批評，宜蘭縣政府根本是違法濫權，竟然事前完全不知會地主，不經溝通，更不依循法定程序，就在地主救國團不知情下，一夕之間將礁溪鄉龍潭游泳池土地2000多坪換成自己所有。縱使宜蘭縣政府對這13筆土地產權有所爭執，基於法治國原則，仍應循民事訴訟途徑解決，救國團直指宜蘭縣府是土匪。

救國團並出示相關文件解釋，龍潭游泳池13筆土地，係由救國團向私人購買，有買賣契約書為證。且不但土地所有權狀登記所有權人為救國團，房屋也是如此。救國團也舉土地法第43條，「依本法所為之登記，有絕對效力」。因此，政府如要撤銷人民依法登記的財產，必須依據法院判決，但是宜蘭縣地政事務所在無法院判決情形下，僅憑縣長一句話，就直接撤銷救國團所有權之登記，明顯破壞土地登記制度。

救國團也說，對於宜蘭縣政府違法行徑，已與律師研議，儘速提出民事訴訟，同時將針對宜蘭代理縣長陳金德及宜蘭縣地政事務所主任提出公務員登載不實文書罪之刑事告訴。