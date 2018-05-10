八百壯士圍立院兩天 垃圾堆積成山出不去

反年改抗爭包圍立法院長達兩天，讓院內垃圾堆積成山。（記者鄭鴻達攝）

2018-05-10 16:13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕軍人年改草案進入實質審查，反年改團體「「八百壯士」」包圍立法院陳情抗議，讓警方不敢大意。因維安作業拉高層級，所有車輛都無法進出立法院，已長達兩天，院內產生的大量廢棄物，垃圾車無法進入清運，如今已堆積出一座小山，蔚為奇觀。

立法院外交及國防委員會今天（10日）繼續審查「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」的軍人年改草案，反年改的退伍軍人團體「八百壯士」為表達立場，也持續號召民眾至立法院陳抗，如今已進入第二天。

「「八百壯士」」及部分退休警察團體於4月25日的陳抗走調，一視同仁地圍毆、暴打各家媒體記者及維安員警，導致84名員警、14餘名記者受傷，事後「「八百壯士」」為此道歉，並改善內部維安措施。

儘管「「八百壯士」」近兩天陳抗強度已較之前緩和，但為避免發生意外，警方不敢大意，仍高度戒備，於立法院周遭及外圍道路部署了多層拒馬等阻材，並只開放鎮江街一處人員出入口，車輛全數無法進出院區。

立法院議事照常進行、大量維安員警駐紮，持續產生大量廢棄物。院內清潔人員透露，目前只能將垃圾暫置於青島東路旁的院內停車場空地上，要等垃圾車進入院區清運，才能處理上百大袋堆積成小山的垃圾。