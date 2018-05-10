韓國瑜批段宜康「 狗嘴永遠吐不出象牙」

2018-05-10 16:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對北農公司在2016年舉辦琉球旅遊，民進黨立委段宜康質疑，如果韓國瑜夫人的旅費是公費埋單，台北市政府、市議會和北農董事會應該要查明。韓國瑜反批「段宜康的狗嘴，永遠吐不出象牙」，他強調大部分的人員都是攜眷參加，他們夫人的費用也是由北農負擔，為何段宜康單單只點名他？

目前正積極參與國民黨高雄市長初選的韓國瑜說，民進黨不對現任的北農總經理進行監督，反而攻擊已經卸任1年多的前總經理，民進黨的墮落實在是無以復加。

韓國瑜指出，北農2016年舉辦類似的琉球旅遊，早就行之有年，主要是看公司的盈餘況狀，特地舉辦旅遊來感謝相關人員對於北農的貢獻與支持，例如這次參加琉球旅遊的人員，就包括北農董監事、部分主管、蔬果產銷公會、協會的理事長、重要的業者等。

在韓國瑜擔任總經理以前，北農大概是每3年舉辦一次，韓擔任總經理以後，由於公司獲利大幅成長，股東分紅加發50%，北農也就改為每年舉辦1次。

對於段宜康質疑他攜帶夫人一起參加琉球旅遊，夫人的費用並由北農負擔，韓國瑜強調大部分參加的人員都是攜眷參加，費用也是由北農負擔，為何段宜康只是點名他，而沒有講出所有的事實？

韓國瑜說，段宜康的做法讓他想起民進黨當初要搶北農總經理的位置，首先就是段宜康發動攻擊說他是菜蟲、果蟲、貪汙等，最後證明根本是抹黑指控。

韓國瑜指出，2016年琉球旅遊的相關費用，早就經過北農董事會的通過及會計師的審核，段宜康及民進黨籍的北市議員不對北農現任的總經理進行監督，反而死咬著前任總經理進行抹黑，「難道是顏色對了，做什麼事情都對，顏色錯了，做什麼事情都不對？」

另針對農委會副主委陳吉仲表示，「吳音寧做得比韓國瑜好」、「就農民的角度而言，收益是增加的」。韓國瑜表示，他跟吳音寧誰做得比較好，社會自有公評，不是陳吉仲一個人說了算。