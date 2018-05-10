綠色交通成效不彰？ 中市府：大眾運輸年運量超過1億人次

2018-05-10 17:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府積極推動綠色運具，但市議員楊正中今天質疑，市民購買電動汽機車意願不高，電動汽機車比率偏低；市議員張芬郁也說，以免費吸引民眾搭乘大眾運輸的效果有限。市府反駁說，台中每年已有超過一億人次使用大眾運輸。

楊正中指出，林市長上任後台中市汽機車增加8萬餘輛，電動汽機車登記量卻只有1萬餘輛。民眾購買電動汽機車意願不高，不外乎補助不足、大眾運輸不如自行騎車開車便利。以一般民眾補助為例，桃園新購電動機車補助28500元，台中僅17500，市府應檢討相關補助。

張芬郁說，市府交通局在交通部舉辦的「公路公共運輸計畫研討會」中指出，目前台中大眾運輸使用率12.2％，且成長已趨緩。她認為以免費吸引民眾搭乘大眾運輸的效果有限，必須朝綿密及可靠的路網來發展，而屯區的「大平霧」捷運路線卻還在虛無縹緲！

但市府說，運用多元政策推動綠色交通，包括增加電動公車、汰換二行程機車、電動汽機車停車免費、推行iBike公共自行車等；其中，電動公車快速成長，目前總數85輛高居全國之冠；二行程機車去年也汰換近6萬輛，目標達成率六都第一。

另外，市府積極推動公車路網改革與10公里免費以來，公車路線數從103年的202條增加至106年的222條；總發車班次增加超過9萬班；公車總行駛里程亦較103年增加超過600萬公里；近3年台中市也培養出每年超過1億人次的大眾運輸使用人口。