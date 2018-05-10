一場急降雨引話端 李孟諺親上火線說明

2018-05-10 16:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕昨天凌晨3點到4點多之間，受到鋒面影響，短短1個小時內，南市歸仁時雨量就達到95mm，仁德也有88mm，遠高於雨水下水道等社區排水系統，每小時排放65～75mm的上限，因此造成歸仁部分低窪地區或路面積淹水，但隨著雨勢稍歇，積水也立即排除。

不過，氣象達人李富城在臉書貼文「我記得賴清德在台南執政七年，共用掉267億新台幣治水，到目前一點效果都沒有，今晨一場豪雨，僅下了150耗米的量，部分地區就淹水啦，267億打了水漂」。

南市代理市長李孟諺今日在臉書Po文「回敬」，表示從氣象預報可能有大雨來襲，市府團隊就繃緊神經，除了啟動相關因應作為外，昨天凌晨3點多，雨勢正強時，他也親自到仁徳鯽魚潭橋觀測，掌握狀況，水利局、區公所更是徹夜未眠，密切關注水情，「同仁這樣的辛苦努力，卻換來有心人士惡意曲解，令人遺憾，我也為同仁叫屈」。

李孟諺表示，這幾年來市府在治水方面的努力，就是透過整治河川等外水系統，讓大豪雨發生時，社區內的積水能夠盡快排出，降低對民生的衝擊，經過多次豪大雨考驗，已經看到成效，以仁德三爺溪一帶來說，從前逢雨必淹的仁德工業區、一甲工業區，在這次大雨來襲期間，都沒有傳出災情，積水面積減少，相信當地民眾都相當有感。

李孟諺表示，事實上，以這種已經超過社區排水系統的瞬間暴雨量，不論降在任何地方，都一定會造成積淹水，「但我們還是努力做到積得少、排得快，這原理就像大家在浴室洗臉台，就算把塞子拿開，但如果將水龍頭出水開到最大，在進水量高於排水量的情況下，洗臉台還是會積水，但只要把關閉出水，積水很快就會排走」。

至於東門地下道積水，則是因為抽水馬達跳電，經修復後，很快就恢復通行，沒有造成太大影響。

李孟諺說，這些治外成效，已經通過多次大豪雨的檢驗；在社區排水部分，每年由環保局負責清淤側溝3千公里，並由政風處督軍，水利局每年也打開雨水下水道一干多個孔蓋，疏通下水道，排水狀況己有大幅改善。

治水工作經費龐大，且相當繁複，需要因地制宜，規劃各種方案，不可能立竿見影，加上是相當專業的工程，一般人或許不容易理解，但改善與否，應該是在地居民最有感。

李孟諺表示，台南這幾年來嚴重積淹水區大幅減少，這都有數據可考，雖然面對極端氣候考驗，但我們還是盡全力維護市民家園，也要籲請有心人士，務實看待問題，理性提出建言，這樣才是全民之福。