談能源政策 侯友宜主張千億扶植節能產業

國民黨新北市長參選人侯友宜今天強調，能源政策應建構在國民健康之上，絕對不能簡化為「燃煤或核電二選一」。（圖由侯友宜競選辦公室提供）

2018-05-10 16:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕環保署通過深澳環評案，引起各界譁然。國民黨新北市長參選人侯友宜今天強調，能源政策應建構在國民健康之上，絕對不能簡化為「燃煤或核電二選一」。他主張，政府應該把1000億元興建電廠的經費提供企業低利率貸款或補助，鼓勵產業透過智慧節電轉型，扶助節能產業發展，而不是一直蓋電廠。

侯友宜今天上午陪同台北市中正萬華區市議員參選人林冠勳拜票，他表示，能源政策應建構在國民健康之上，絕對不是要燃煤或是核電二選一，如果這個基本條件不在，所有運作都會讓民眾質疑。

侯友宜重申，政府花1000億元蓋深澳電廠，結果只提升0.1%的備載容量，如果把建廠經費拿來做企業低利率貸款和補助，尤其全國有7成的工業用電，供應給高耗能、低產值的產業，例如鄰近的韓國首爾只花了576億元，就省下1座核電廠，如果以1000億元鼓勵產業轉型，推動智慧節能，「我們絕對可以省下一座核電廠的電力。」

侯友宜說，新北市只花了1年時間，就把22萬盞路燈全部更換為LED燈，省下來的電費有1億1000萬元，提供LED產業轉型的契機，另節省1億3000萬度電力，減少9萬噸的碳排放量。

「台灣是不是需要蓋那麼多電廠？」侯友宜認為，積極推動智慧電錶、智慧節能，讓產業轉型、升級，節省下來的經費可培植節能產業發展，就能少蓋電廠。他強調，「開源是一條路，但是節流讓產業轉型，才是現在要走的方向。」