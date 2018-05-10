小英接見海軍儀隊上兵蘇祈麟 親贈簽名民謠吉他

總統蔡英文10日接見在「 世界儀隊錦標賽」中表現優異的海軍儀隊上兵蘇祈麟，並贈送吉他一把給愛唱歌的蘇祈麟。（記者張嘉明攝）

2018-05-10 15:16

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見甫獲美國「世界儀隊錦標賽」特別獎的海軍儀隊上兵蘇祈麟，盛讚為台灣之光。在得知蘇喜愛自彈自唱，總統也贈與親筆簽名的一把民謠吉他。

蘇祈麟在美國「世界儀隊錦標賽」榮獲特別獎、並獲得第四名的榮譽，蘇祈麟今日下午偕同妻子小孩等家人來到總統府，三軍儀隊代表也在府內列隊迎接這位傑出的國軍弟兄。

談到獲獎的感覺，蘇祈禱仍覺得不可思議，他並認為原本以為自己的技能會得第一，但去比賽才發現世界真的很大，被問到今年國慶是否願意參加表演，他謙虛說，希望自己可以與其他人一同操演，不要叫他單獨表演就好。

蔡總統也肯定蘇祈麟獲獎是台灣之光，並親贈親筆簽名的一把名謠吉他。

總統蔡英文10日接見在「 世界儀隊錦標賽」中表現優異的海軍儀隊上兵蘇祈麟，並贈送吉他一把給愛唱歌的蘇祈麟。（記者張嘉明攝）

總統蔡英文10日接見在「 世界儀隊錦標賽」中表現優異的海軍儀隊上兵蘇祈麟一家人，並和海軍儀隊弟兄合影。（（記者張嘉明攝）

總統蔡英文10日接見在「 世界儀隊錦標賽」中表現優異的海軍儀隊上兵蘇祈麟一家人，並和海軍儀隊弟兄合影。（（記者張嘉明攝）