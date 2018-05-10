「政府採購法」初審 納情節重大要件、職災預防

2018-05-10 16:42

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「政府採購法部分條文修正草案」今初審完竣。為改善公部門採購案之品質與效率，本次修法增訂「情節重大」要件及預防重大職災之條款，且針對違規廠商的刊登公報、停權處分上，也改成更具彈性的作法。

因現行法規之不足或諸多限制，政府招標的公共工程等標案，容易導致廠商投標意願低、執行效率低，或是有廠商違法、違約之情事，為改善之，立法院交通委員會今審查「政府採購法部分條文修正草案」，並完成初審。

本次修法納入職災究責機制。初審條文規定，辦理工程採購時，機關應於招標文件規定廠商須依「職業安全衛生法」採取必要預防、訓練，若廠商因職安設施之欠缺或不良致生職災，除依相關法令處罰，也會被招標機關依該法及契約規定處置。

對於機關招標時所辦理的評選作業，現行條文規定招標機關應成立5人至17人之評選委員會，本次修法增加此彈性，將人數修改為5人以上，以符合機關實際辦理招標時的需要。

針對違法、違約的廠商的刊登公報、停權處分部分，初審通過之條文，納入民進黨立委李昆澤版本的「職災預防」精神，新增規定，將違反「職安法」等相關法規，而致生重大職災的廠商，納入「採購法」的處分範圍。

若因違法、違約被刊登於公報後的廠商，原可處1年到3年不等之停權處分，因恐有違比例原則，初審通過條文除增訂「情節重大」要件，並視違反之條款不同及情節輕重，可處1個月至1年或3個月至3年的停權處分。

公共工程委員會主委吳澤成會後受訪指出，「政府採購法」實施近20年，歷經多次修正，但因各機關使用狀況不同，也產生一些條文實施上的限制，因此此次修法要讓「採購法」更靈活、更有效率，工程品質也能更好。

吳澤成說，廠商違法有相關法令罰則，若違約，則因不同機關得執行與認定有個別差異。他說，遭停權廠商申訴成功而撤銷處分的比例高達3、4成，因此修法納入「情節重大」的認定，以及採取漸進式的停權處分，除勿枉勿縱，也讓採購的執行更有效率、品質。

擔任會議主席的交通委員會召委蕭美琴，最後宣布「政府採購法部分條文修正草案」條文全數審查完竣，但在提交院會前，仍須交朝野協商。