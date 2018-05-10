離婚配偶請求權遭曲解 尤美女轟以訛傳訛

2018-05-10 16:31

〔記者曾韋禎／台北報導〕年金改革納入離婚配偶請求權，遭到國民黨立委曲解，還宣稱這會創造每2年就換配偶的新行業。民進黨立委尤美女反駁，這是「民法」在2002年通過剩餘財產請求權，在實務上雖法院有過判決，但法未明文規定而需要納入，不要以訛傳訛、惡意曲解。

去年在審查公教年改時，納入離婚配偶請求權，軍人年改也比照納入。今日立法院外交及國防委員會在審查軍改相關條文時，國民黨立委紛紛提出質疑。

國民黨立委呂玉玲表示，有很多公、教都在抗議，這必須刪掉；如果是離過2次婚，那要怎麼分？

國民黨立委馬文君質疑，只要結婚2年就可以請求，這是鼓勵結婚還是離婚？是否會創造出每2年就換配偶的新行業？

尤美女反駁，沒想到立委居然對於法律這麼陌生，還惡意曲解。他指出，「民法親屬篇」在2002年通過剩餘財產請求權，讓離婚的雙方在離婚時，就剩餘財產，多的要給少的；因為夫妻同甘共苦，很難區分婚姻期間的財產是誰賺的，分開時就應分配。但若其中一方沒貢獻，譬如家暴，請求權就可以降至零。

尤美女指出，有些夫妻離婚時沒有財產，只有退休金，有一方在家相夫教子，並非沒有貢獻；因為德國、日本都納入，所以這次年改才放進去。她說，雖然實務上有判決年金可以分配，但因缺乏法律明文規定，現在納入各項法律內，就要兩個體制都能請求才請求。若是離婚配偶有兩個以上，就依照婚姻存續期間的佔比，如同贍養費一樣。

她希望大家不要以訛傳訛，最後還是要看法院的裁判。

國民黨立委柯志恩認為，若未釐清爭議前，台灣不配進步立法。