檢討八百壯士 北市警︰考慮以組織犯罪辦習慣暴力者

2018-05-10 15:56

〔記者郭安家／台北報導〕八百壯士於立法院陳抗，日前毆打警察、記者，不少陳抗者蒙面導致蒐證困難。台北市警察局長陳嘉昌今下午於議會備詢表示，由於有陳抗者帶防護性手套攻擊執法人員，如未來發現戴口罩、防護性手套，將會列重點處理對象。他說，將針對習慣性陳抗暴力行為者，累積資料，如惡質違法、無所忌憚，考慮以組織犯罪法辦。

台北市議員何志偉今下午於議會質詢要求比照歐美，參加集會遊行者不得蒙面，落實「反蒙面法」對此，陳嘉昌說，「集會遊行法」已規定，參加集遊，不能化妝蒙面，讓人無法辨識身分，以往做法會要求卸下面具，確認身分後繼續遊行；未來會加強辨識，但如陳抗者只是戴口罩蒙面，執法會有比例原則問題。

何志偉質疑，警方日前已發現陳抗者蒙面，為何當下沒處理，是警力不足、不好意思、抑或政治不正確？陳嘉昌則回應，純粹是希望做比例原則考量，沒想到發生這麼大暴力衝突事件；當天早上10點半也接獲帳篷內有危險物品，馬上指示分局到帳篷檢視，發現汽油等，已予以沒收、警告。

陳嘉昌說，會請員警針對集遊做預防性蒐證，有這些特徵（口罩、防護手套）對象作為重點，加強蒐種，或派便衣跟隨監控；如暴力現行犯，看現場狀況，能當場逮捕就逮捕，產生震攝作用，事後也會依蒐證資料，一個一個查出來談偵辦。針對習慣性陳抗暴力行為者，警方會慢慢累積資料，如真的惡質、違法、無所忌憚，考慮以組織犯罪法辦。