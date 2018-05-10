年底選舉綁十案公投 中選會頭疼！

2018-05-10 14:08

〔記者李欣芳／台北報導〕公投法修正後，各政黨與民間團體紛紛提出公投案。行政院院會今天討論年底公投綁大選事宜，中選會主委陳英鈐今天表示，預估在年底九合一選舉時，合併投票的公投案將有10案以上，有關如何投票與計票，甚至印製選票上，是很大的工程，他坦言說，相關的問題讓中選會頭疼！

主持院會的賴清德指示中選會，年底選務工作，務必做到圓滿，至於辦理公投與選舉等選務經費，沒有問題。

目前公投提案不少，前總統馬英九領銜推動「反妨害司法公正公投」，連署力拚年底前成案，併入今年底縣市長選舉，這項提案被視為劍指揚言要打「恐龍法官」的監委陳師孟。國民黨副主席郝龍斌反對開放日本福島五縣市核災食品進口，發動反核食公投。另外，挺同與反同等團體發動公投提案估計有6案也將成案。

陳英鈐表示，以過去的經驗而言，有政黨支持的公投提案，通常會成案，他看到報導，馬英九方面將在下週一前往中選會領表。

陳英鈴說，美國加州在2016年曾舉辦過多達17項公投，對於台灣的年底選舉綁公投，中選會正在模擬最好的進行方式，但有的縣市投開票所地方小，例如廟宇、教會，恐無法容納這麼多投開票匭，中選會將研究是否減少票匭，但這個問題還好，因這通常發生較偏遠的鄉鎮，投票人口少，票匭不多，其實一下子就計票完畢，比較麻煩的是都會區動輒2、3千人的投開票所。