國民黨為反軍改不審都更條例 黃昭順無差別杯葛

2018-05-10 13:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日朝野協商「都市更新條例修正草案」，為甲級動員杯葛軍人年改，國民黨立委今日缺席都更協商，僅由藍委黃昭順先到場抗議，為何要在審軍改時要排協商，並撂話「今日每一條協商條文，國民黨全部不同意」便當場走人，無差別杯葛都更草案。

立法院內政委員會不因國民黨立委未參加停擺，包含內政部長葉俊榮、次長花敬群、營建署長吳欣修等人，持續與民進黨立委尤美女、林淑芬、張宏陸等人，針對都更條例的都市更新事業計畫的「撤簽」問題進行討論。

內政部次長花敬群受訪表示，本次協商主要針對撤簽部分，對於過去造成變動的因素，例如容積獎勵額度多少，未來不是只有實施者知道，權利人也會知道。

花敬群指出，以後提權利變換會要求必須簽同意書，過去因為不用簽，所以事業計畫到權利變換的時候被改了，「沒有反抗空間」，所以這次修正成要加同意書，多了一層保護，要給原來簽同意書的人撤簽的要求。

花敬群提及，要讓同意書的嚴肅性及被保護性更加被鞏固，今天在協調過程中，大家也了解撤簽必須要在財產分配比例上有受損才可以撤簽，不能因為對停車位不滿意就要撤簽。

經3小時協商，民進黨立委與內政部針對部分修正條文雖有共識，但因國民黨立委黃昭順已先對所有條文聲明不同意，全案保留送院會再處理。

針對都更修正草案本會期是否會完成三讀？花敬群樂觀表示，「這會期滿有機會修正完成！」