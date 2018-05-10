市府成最佳助選團齊聲反深澳？侯：選舉、市政沒有交集

侯友宜今天早上陪同國民黨台北市中正、萬華區市議員參選人林冠勳到台北市富民路市場拜票。（侯友宜辦公室提供）

2018-05-10 13:14

〔記者陳心瑜／新北報導〕代表國民黨參選新北市長的侯友宜昨天到宜蘭拜訪宜蘭縣長候選人林姿妙，同表反深澳燃煤電廠立場，由於新北市府昨天也在深澳電廠環評通過後發出新聞稿反對，市府是否成了侯的助選團？侯友宜回應，大家對於政策有共同的理念、各自表態，但是他做好選舉工作、市政府做市政工作，雙方並沒有互相有交集。

侯友宜今天早上陪同國民黨台北市中正、萬華區市議員參選人林冠勳到台北市富民路市場拜票，媒體問及，是否認為政治力介入深澳電廠？侯友宜回應，能源政策應該建立在國民健康之上，如果這樣的基本條件不存在，所有的運作都會讓民眾質疑「為什麼一定要通過？」難免讓人有想像空間。

至於原能預告後又撤回修法將直轄市納入核廢料最終處置場案，是否希望中央在深澳電廠的態度能比照辦理？侯友宜則說，大家都反對深澳燃煤電廠，希望中央聽到民眾聲音，不要興建深澳燃煤電廠，把這些預算用來節電，更能帶動產業升級。

侯友宜重申，政府花了1千億元蓋深澳電廠，卻只提升了0.1%的備載容量，如果把建廠經費拿來做低利率貸款和補助，尤其現在7成工業用電供應給高耗能低產值的產業，像鄰近的韓國首爾只花了576億就省下一座核電廠，如果通過1千億元鼓勵產業啟動節電、智慧節能轉型，「我們絕對可以省下一座核電廠的電力。」