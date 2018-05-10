籲講清楚國家定位 梁文傑：民進黨沒叫柯P道歉

2018-05-10 12:46

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午再解釋，2015年講過「兩岸一家親」，當時社會沒什麼反應，對不爽的人道歉「感情撫慰」。但台北市議員梁文傑受訪說，2015年馬英九當總統，中共對民進黨打壓還未出現，總統蔡英文2016年執政，1年被斷交1國，「兩岸一家親」概念已不一樣，不代表現在大家沒反應，呼籲柯講清楚國家定位，不要怕得罪藍營跟中國。

梁文傑指出，前總統陳水扁說過「兩岸是一家人」、駐日代表謝長廷曾說「兩岸命運共同體」、行政院長賴清德也說「親中愛台」，大家認為在國家定位清楚下、可親善中國，不會懷疑其原則改變。民進黨沒叫柯文哲道歉，但柯文哲只談「兩岸一家親」文化性說法，不敢講台灣國家主權定位，被懷疑不是沒道理。

梁文傑表示，柯文哲說2015年就講「兩岸一家親」，但當時還是馬英九當總統，中共對民進黨打壓還未出現，之後聖多美普林西比斷交，2017年上海雙城論壇前夕，巴拿馬斷交，當時還很多人叫他不要以黨團身分出席論壇，後面壓力很大；2015、2017年小英上台前後，「兩岸一家親」是完全2個概念，彼時大家沒反應，不代表此時沒反應。

梁文傑說，柯文哲盼被藍軍接受的作法超廉價，當初支持者是民進黨、賭爛連家的人，因為連家於兩岸長期做買辦、財富不明，年輕人不藍不綠，但不要以為他們想法就是「中國時報」講的兩岸關係要更好、緊密。

他表示，柯文哲誤判，當年支持者討厭連勝文，並不是希望台灣要跟中國發生親密關係。梁說，連勝文是國民黨最爛、歷史上最受嫌惡的參選人、觸底拿40％選票，但國民黨台北市長參選人丁守中沒有連勝文被討厭的東西，最少有40％選票。