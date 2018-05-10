柯為「兩岸一家親」致歉 姚文智：把大家當白痴

民進黨立委姚文智10日在立法院受訪。（記者黃耀徵攝）

2018-05-10 12:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕台北市長柯文哲昨在廣播節目中首度對「兩岸一家親」說法表示「歹勢」，不過後又稱，他是向聽到「兩岸一家親」感到不舒服的民眾致歉，而非針對「兩岸一家親」說法。有意爭取民進黨參選台北市長的立委姚文智今早受訪時狂酸柯文哲是「把所有人當白痴」，質疑柯到底是因為聽了不舒服道歉，還是道歉後又不舒服更正？痛批柯文哲價值錯亂，誠信蕩然無存。

民進黨年底台北市長選戰是否禮讓柯文哲還在未定之天，不過基層反柯已越來越高漲。柯文哲先前的「兩岸一家親」說法，讓綠營支持者不滿，柯昨日首度為此表示歉意。民進黨選對會今明兩天也將分別徵詢台北市里長與市議員意見，作為是否自提人選的參考。

姚文智今早受訪時火力全開，痛批柯文哲的說法讓大家發現，原來柯比外界想的還要離譜，柯其實是「沒有靈魂、沒有價值，沒有中心思想，隨時可以交換、隨時可以道歉、隨時可以出賣」的人，直言「大家應該不會再上當了吧」；姚文智說，過去外界因為深綠支持柯文哲，因為他創造一種價值而相信他，但最後這價值他不斷的交換，甚至本來以為他只是跟魔鬼交易，但是現在我覺得柯本身什麼都可以換，所以本身是一個沒有靈魂、沒有價值，隨時可以出賣的政治人物，這樣的政治人物「民進黨可以跟他合作嗎？」

姚文智說，選對會已展開徵詢程序，他會循這個程序，繼續走競選的道路，繼續爭取市民支持。

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