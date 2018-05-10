軍改審查 國民黨砲轟歧視 要求放寬遺屬年金領取門檻

立法院外交及國防委員會10日續審軍人年金改革相關法案，國防部長嚴德發（左）、退輔會主委邱國正（右）列席備詢。（記者簡榮豐攝）

2018-05-10 13:04

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院外交及國防委員會今審查行政院版軍人年改草案，其中遺屬年金領取須10年婚姻存續，國民黨團指是陸配條款，要求刪除；退輔會主委邱國正表示，這不是針對中國配偶，也非陸配條款。

去年在審查公教年改時，將領取條件從婚姻已存續2年以上、年滿55歲，改為婚姻存續10年以上、年滿55歲。被戲稱是「粉紅收屍隊」條款。

今日在審查軍改相關條文時，國民黨立委紛紛砲轟這是歧視陸配。賴士葆表明，這就是陸配條款，意識形態作祟。

呂玉玲表示，這是歧視立法；若是退伍軍人在48歲退休、49歲結婚、50歲意外死亡，給不給遺屬年金？她要求刪除相關限制。

林麗蟬大罵，這對陸配非常不公平，怎能限制退役軍人娶陸配？

黃昭順更指是處罰軍人結婚；若是軍人在服役期間結婚，退伍後意外亡故，其配偶是否就不能領取遺屬年金？

國防部官員表示，只要在服役期間結婚，亡故後未再婚者，就有領取遺屬年金的資格。

退輔會主委邱國正表示，這不應稱為陸配條款，因為這不是針對中國配偶。