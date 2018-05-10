馬英九領銜護司法公投案 進入二階段連署

前總統馬英九領銜護司法公投，進入第二階段聯署。（資料照）

2018-05-10 12:30

〔記者施曉光／台北報導〕「護司法公投聯盟」今日指出，由前總統馬英九領銜、律師陳長文發起的「護司法公投案」，中選會七日已經發函通知經內政部查對通過，準備進入第二階段連署。

該聯盟發執行長羅智強指出，「護司法公投案」第一階段連署書共二千七百四十二份合格，超過法定一千八百七十九份門檻，依法十日內向中選會領取「連署人名冊格式」，即可展開第二階段連署，他已經與中選會協調，將於明天上午到中選會領取連署人名冊。

但羅智強也指出，第二階段連署開始後，必須在六個月內完成二十八萬一千七百四十五份連署書，如果抓七成合格率，至少要完成四十萬份連署書比較保險，加上若要併年底大選，必須在選前一個月，也就是十月二十四日成案，再加上保留中選會可能的文書往復甚至程序拖延，應該要再預留一個月的時間彈性，因此最好要在九月二十四日前即完成四十萬份連署書並送出，因此未來他們的實際連署時間將只有四個月，將是難度極高的鉅大工程。

聯盟發起人陳長文則表示，雖然難度極高，但仍會全力以赴，透過公投催生刑法增訂妨害司法公正罪。

羅智強表示，由於監委陳師孟揚言要查辦判決不合己意的法官，憂心司法之獨立公正遭破壞，陳長文邀請馬英九擔任護司法公投領銜人，要以公投促使政府在刑法增訂妨害司法公正罪，杜絕政治黑手伸入司法。