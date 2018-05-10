被拱參選台北市長 陳菊婉拒：要當市長就不用回台北

總統府秘書長陳菊10日在母親節前夕，致贈火鶴花慰勞憲兵211營同仁。（記者張嘉明攝）

2018-05-10 12:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨啟動台北市長選舉的徵詢程序，傳出基層有人拱總統府秘書長陳菊代表黨參選，陳菊今日受訪明確表示個人沒有意願參選，並強調自己十二年高雄市長，還剩下七個月任期，如果要當市長，就不用回到台北。被問到台北市長柯文哲昨日「道歉說」對化解綠營反彈有無幫助？陳菊只表示，尊重並祝福。

至於另一位也被黨內點名參選台北市長的強棒之一行政院長賴清德，陳菊也認為，賴院長正進行最困難的改革，還必須繼續承擔，參選台北市長並不適合，可能性也不大。

陳菊強調，民進黨面對台北市長選舉，希望有更適當的人選，而外在環境變遷很大，基層也有各種意見聲音，目前正由選對會處理中。

陳菊在母親節前夕特地前往戍守總統府安全的憲兵二一一營區，陳菊特別對官兵們表示，蔡總統堅守與尊重自由民主價值，所以執政以來也可以看到許多多元的聲音，加上總統正進行最艱難的改革，在總統府周邊也常看到這些不同的多元聲音，她也對官兵們喊話說，對這些不同意見及聲音，必須要予以尊重。

陳菊也肯定官兵責任重大，因為守護正副總統的安全，就是守護台灣的安全。

陳菊也送給官兵們火鶴花，並取其音祝福大家和好、更好，她也要大家在母親節前夕可能因為任務無法返家，務必要打電話給家人。

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