被陳金德嗆是「盜」國團 葛永光回嗆：非常失德

救國團主任葛永光。（記者張議晨攝）

2018-05-10 12:13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德日前祭出鐵腕，收回救國團礁溪龍潭游泳池的土地與產權，被救國團痛批「鴨霸」；今陳金德再次回嗆，龍潭泳池土地本就是公有財產，若救國團再視為自己土地，乾脆改名「盜」國團。但救國團主任葛永光今受訪時回批，政府首長講話無法律依據，又不具道德基礎，非常失德。

礁溪龍潭游泳池共有13筆土地，這些土地是政府在1965年透過買賣取得，但在2004年，宜蘭縣政府將「龍潭游泳池」土地所有權人，從「宜蘭縣」變更為「中國青年救國團直屬台灣省宜蘭縣團務指導委員會」。

陳金德認為，泳池土地所有權人是「宜蘭縣」，屬國有財產，因此裁示縣府，向救國團收回泳池土地與產權，將該筆土地所有權人改回為「宜蘭縣」。

但救國團不滿，發布聲明回嗆縣府「鴨霸」，打算循法律途徑，控告縣府違法亂紀。葛永光今到宜蘭出席蘭陽技術學院合作簽約典禮，受訪時再強調，「我們都很訝異」。

他說，依據土地法45條，土地是以登記為主，該塊土地是救國團買的，土地登記就是救國團，但政府怎麼可以自己撤銷？改登記為縣有地。

葛永光批評，憲法15條保障人民有財產權，縣府等於是侵占人民財產，明顯是違法，今下午將會去地檢署控告，不僅透過民事訴訟，也會到監察院陳情。

另外，陳金德不滿救國團聲明，今也回嗆救國團，「若救國團還是用黨國一家的心態，來看待政府的相關作為，不如改名叫「盜」國團算了，根本是以救國為名，行盜國之實。」

對此，葛永光不滿回應，前總統陳水扁參加團慶時，還曾高呼「救國團萬歲」，前縣長游錫堃舉辦區運時，還是由救國團動員大量人力、物力，才使區運舉辦成功；65年來救國團服務都受歷屆政府肯定。

他批評，政府首長講話沒法律依據，又無道德基礎，用意識形態來批評救國團，非常失德。