旅澳學童彩繪國旗遭塗銷 外交部：中國侵門踏戶

一座由來自台灣學生所製作的塑像上，原本繪製我國國旗，事後竟遭官方塗改。（圖片取自Syuan-Si Chen臉書）

2018-05-10 12:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對我國旅澳學童日前參加活動時在牛隻塑像上彩繪我國國旗，卻因中國人士抗議遭塗銷一事，外交部發言人李憲章今表示，對於中國侵門踏戶、「做客人的在東道主家撒野」的行為，感到非常遺憾且憤怒；李憲章說，中國政府及特定人士打壓台灣國際空間，不僅染指到文化活動，且連學童都打壓，此舉只會引起台灣人民反感，無助兩岸關係正向發展。

澳洲昆士蘭省羅坎普頓區舉辦推廣牛肉活動，在河岸廣場展出本地學生彩繪的6頭公牛塑像，來自台灣的2名學生在其中一頭塑像上繪製中華民國國旗，卻遭當地政府完全塗掉。

外交部發言人李憲章今表示，駐布里斯本辦事處第一時間掌握相關訊息，也跟澳洲政府部門、主辦單位了解詳情，強烈要求澳洲正視我國與澳洲共享民主自由、尊重多元文化的基本立場，不要讓特定政治意見干涉文化活動。

李憲章說，中國政府及其特定人士近來無所不用其極打壓我國際空間，繼施壓國際航空公司網頁不得將我列為國家後，現更染指純文化性活動，打壓對象甚至擴及孩童，相關作為只會引起臺灣人民的憤怒，無助兩岸關係的正向發展。

李憲章強調，外交部會繼續堅定捍衛國家主權及國人在海外權益之決心，也會積極促請國際社會正視中國持續打壓台灣國際空間，無所不用其極的蠻橫態度跟做法 。