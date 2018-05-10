為「兩岸一家親」道歉？ 柯P仍稱：這是情感的撫慰

2018-05-10 11:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨要求台北市長自提人選的聲浪越來越強，台北市長柯文哲日前臨時接了深綠電台預錄專訪，節目昨傍晚播出，由於柯文哲在節目中放低姿態，對「兩岸一家親」感到不悅的民眾表示「抱歉、歹勢」，外界認為柯文哲為兩岸一家親言論道歉。然而柯文哲今天受訪表示，這叫情感的撫慰，有人聽了「美送」（台語：不爽），沒辦法，只好說「歹勢」。

柯文哲上午出席社會局「媽媽的神隊友」母親節活動後接受媒體聯訪，媒體問柯，昨天為什麼向誰道歉？柯文哲無奈說，還好有錄音，不然真的不知道怎麼解釋，本來他都不太想上這種節目，「我每次都跟他們說台大醫院也不用做廣告」，但副市長陳景峻、綠色平和電台主持人陳雨鑫都說你也不是這樣的人，怎麼不去儘量說明清楚，減少誤會。

柯文哲表示，在節目中就問到兩岸一家親題目，他就解釋，因為去年辦世大運，要減少大陸方面敵意，也表達善意，加上2015年再上海雙城論壇就講過「兩岸一家親」了，當時看起來台灣社會沒有反應、沒有什麼抗議，就選了這句，世大運也是很圓滿達成，況且蔡總統也以總統身份在開幕式上台講話。

但對有些人因為聽「兩岸一家親」反彈很大，「我講說如果講了你覺得不爽，我也只能說歹勢」，結果昨天節目播出，他看到標題嚇一跳，「怎麼變這樣！」柯也直言，這叫情感的撫慰，他就「美送」啊，也沒辦法，就說歹勢。

媒體追問是不是要撫慰深綠？柯無奈說，所以我說這社會就這樣，講兩岸一家親有一大堆人會抓狂然後說「歹勢」，另外一掛人抓狂。

媒體質疑柯文哲之前講很多話讓人不高興都沒道歉，為何要為「兩岸一家親」道歉？柯文哲對此打馬虎眼說，我是用閩南話說「抱歉、歹勢」，他覺得還好，就是歹勢啊！所以不是為了兩岸論述道歉？柯僅說，他還是主張兩岸經貿這麼頻繁，兩岸往來相當頻繁，所以可以降低緊張，減少衝突危險，還是該做的。