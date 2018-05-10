政院通過要新設原調會 段宜康免辭立委

賴揆拍板原權條例，民進黨立委段宜康將免辭立委。（資料照）

2018-05-10 11:47

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院去年底三讀通過「促進轉型正義條例」，由於並未包括原住民轉型正義，立院司法及法制委員會去年12月13日決議要行政院6個月內提出原住民轉型正義的草案，民進黨立委段宜康當時更加碼賭上立委生涯，指行政院若未能在今年5月13日前提出版本他就要辭職，行政院今天由閣揆賴清德主持的院會正式通過「原住民族歷史正義與權利回復條例草案」送請立法院審議，段宜康將可免辭立委，執政黨內部的爭議也將解套。

為了調查過去原住民受到的不公平對待，行政院的草案明定成立新的獨立機關「原住民族歷史正義及土地調查委員會」（原調會），負責調查原住民的歷史正義、真相，以及土地問題，以及研擬如何回復權利，作出調查報告。

行政院認為，由於必須要有個組織處理如何落實原住民的轉型正義的問題，因此，成立原調會是勢在必行！

根據草案，原調會置委員11到13人，由行政院長聘任，並指定其中一人為主委，另一人為副主委。

為了讓立委了解政院版草案內容，原民會在本月3日曾赴立法院，向民進黨司法及法制委員會政策小組的立委報告草案規劃。原調會是任務型機關，將以二年時間完成調查。