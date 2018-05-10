台美國防論壇》沈榮津：盼擴大合作 將國防技術衍生到民用市場

經濟部長沈榮津表示，這是台灣國防產業發展協會和美埋商會首次舉辦台美國防產業論壇，也是談到政府支持國防產業發展，最重要是，可帶動國內產業轉型升級。（記者張忠義攝）

2018-05-10 11:40

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／高雄報導〕「台美國防產業論壇」今日在高雄登場，現場聚集上百名我國官、產、學界與美國產、學界人士出席，經濟部長沈榮津表示，期望透過此交流活動，促進台、美更多合作空間，經濟部為協助國防部推動「國防自主」政策，運用政策支援及與美國國防核心業者合作，籌建產業關鍵技術能量，補足航太船艦供應鏈產業缺口，為台美雙方國防產業共創雙贏。

沈榮津表示，這是台灣國防產業發展協會和美台商會首次舉辦台美國防產業論壇，也是談到政府支持國防產業發展，最重要是，可帶動國內產業轉型升級。沈表示，航太和船艦產業，都有技術門檻與附加價值高的特性，也是先進國家展現國力重要指標，因此，政府將國防產業列為五大產業創新計畫之一，進而提升國防自主能力。

沈榮津表示，除盼台美國防產業促進雙贏，也希望促進雙方合作交流，提升雙邊關係，台美國防產業已有長期合作關係，相信美方業者都在前二天參訪，對台灣的航太、船艦及資安能量有更深入的認識，盼雙方長期國防合作，可將關聯技術，衍生到民用市場，擴大合作範疇。

美台商會會長韓儒伯表示，他想感謝美國總統川普重視台美雙別協議，以及台灣國防發展協會及產業的努力，勢必讓台美國防產業更上層樓。他也表示，盼藉由此論壇討論未來發展方向，如何將台灣供應鍊與世界市場結合，不僅止於國防產業，更是談論如何為台灣企業創造更多機會。

韓儒伯也說，台灣在資通科技產業有很強的優勢，在全球供應鏈上，辦扮演重要角色，相信可以在這方面更有斬獲。