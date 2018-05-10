深澳電廠 林右昌重申反對任何傷害基隆方案

基隆市議員徐莉莉質詢市長林右昌深澳電廠環評通過的看法。（記者盧賢秀攝）

2018-05-10 10:53

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台電深澳電廠環評通過，基隆市長林右昌今天重申，反對任何傷害基隆市的方案，希望相關資訊公開，大家理性討論，凝聚共識。

基隆市議會議員徐莉莉今天在市長施政總質詢，對於深澳電廠環評通過案，要求市林右昌表態。

林右昌重申，他反對任何傷害基隆市的方案，電廠的事大家要理性討論，電廠要不要蓋，不要簡化燃煤不燃煤。電廠要蓋，就要選擇核能、燃煤或燃氣燃料，新北市政府不核發核一核二乾式儲存槽使用執照，至今仍違法貯存，核廢料都滿到未來沒地方可去，大家都要電不要核廢料。

他說，台北市和新北市反對燃煤，不反對蓋電廠，傾向深澳電廠採天然氣發電，只是嘴吧不說出來而已，但深澳灣或電廠，腹地都不足，沒法興建大型槽氣船靠的設施設備，要燃氣發電只能從基隆拉管，走海路會經過基隆所有漁港和漁業保護區，基隆人不會同意，走陸路市區的主要幹道都要開膛破肚，相信基隆市民不會接受。

林右昌希望台電揭露公開資訊，讓大家理性討論，才能形成共識，否則大家吵來吵去，各講各話，並不恰當，他強調，電的問題大家都要用，如何凝聚共識，有好的方案，大家要一起努力。

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