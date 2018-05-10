台美國防論壇》美多位退役將領與會 含前太平洋司令

首屆「台美國防產業論壇」今天於高雄登場，前美國陸軍太平洋司令部司令威爾辛斯基（Francis J. Wiercinski）中將，以美國軍火商、立方公司（Cubic Corporation）資深副總裁身分出席與會。（記者呂伊萱攝）

2018-05-10 10:54

〔記者呂伊萱、涂鉅旻／高雄報導〕首屆「台美國防產業論壇」今天於高雄登場，前美國陸軍太平洋司令部司令威爾辛斯基（Francis J. Wiercinski）中將，以美國軍火商、立方公司（Cubic Corporation）資深副總裁身分出席與會。威爾辛斯基會前受訪時說，此次論壇時機點非常好（very good），他對於所有的合作可能性都抱持「非常開放」的態度，也希望這樣的產業論壇能夠持續舉辦。

首屆「台美國防產業論壇」今天於高雄漢來飯店盛大登場，此論壇定位為台美民間企業互動交流，與會人數約三百人。洛克希德馬丁、雷神、立方、諾斯羅普格魯曼、Elbit Systems of America、BAE、AMS Group、Rockwell Collins、Leonardo DRS與Orbital ATK, Inc.等多家外商派出代表與會。

有趣的是，美商高階代表中不乏美國資深退役將領，例如定居夏威夷、曾任美國陸軍太平洋司令部司令的威爾辛斯基，今天就以立方公司資深副總裁身分出席會議。威爾辛斯基在美軍服役約34年，中將退伍後，曾任職於軍火公司洛克希德馬丁，擁有超過20年的管理經驗。

威爾辛斯基今天會前受訪時談及，台灣首次舉辦「台美國防產業論壇」，他認為這個時機點非常好，（開這個會）超級好的（terrific）。他個人曾來台超過五次，他說，他總是非常樂於訪問台灣，和朋友們互動、交換意見。威爾辛斯基對台美合作非常樂觀，產業持續合作，並試圖透過互相學習做得更好，成為彼此可合作的好夥伴，「這是極佳的關係」，他也希望這樣的會議能夠持續舉辦。

對於台灣推薦國艦國造，台美是否能推進合作？威爾辛斯基說，他也希望這麼做，他樂見與所有夥伴的合作關係，「合作相當重要」。他強調，這是商業，更因為「我們是好朋友且擁有良好關係」，他對於所有的合作可能性都抱持「非常開放」的態度。