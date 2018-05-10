「兩岸一家親」柯P道歉了 段宜康：他罵我狗怎麼不道歉？

2018-05-10 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北長柯文哲日前為自己的「兩岸一家親」說法道歉，引起外界議論，民進黨立委段宜康表示，自己曾遭柯文哲暗諷是狗，問「他（柯文哲）怎麼不跟我道歉？」。

民進黨立委段宜康則曾批評，按台北市長柯文哲的「兩岸一家親」邏輯，應會肯定希特勒，但遭柯文哲暗諷「狗咬你，要咬回去嗎？」。

《三立新聞網》今（10）報導，對於台北市長柯文哲日前為自己的「兩岸一家親」說法引起民眾不悅道歉，段宜康則稱，「柯文哲過去罵我是狗，我也很不舒服，他怎麼不跟我道歉？」。