侯友宜反深澳電廠 陳金德酸：媳婦不用教婆婆剪臍帶

侯友宜來宜蘭反深澳電廠，宜蘭縣代理縣長陳金德回酸，媳婦不用教婆婆剪臍帶。（記者林敬倫攝）

2018-05-10 09:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］前新北市副市長侯友宜，昨天來到宜蘭與羅東鎮長林姿妙，聯手反對深澳燃煤電廠的興建，他認為深澳電廠一定會污染，要與民眾一起把深澳電廠擋下來，宜蘭縣代理縣長陳金德今日則反嗆，宜蘭是環保模範生，新北市沒做的比宜蘭好，侯不用來宜蘭指導，「媳婦不用教婆婆剪臍帶」。

國民黨新北市長參選人侯友宜與國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，昨日召開「反對深澳電廠興建」地方座談會，侯友宜喊話，指宜蘭、新北是好鄰居，深澳燃煤電廠一定會對兩縣市造成汙染，但台電的評估卻拿10年前的生態報告，這是說不通的。

侯還酸說，中央花1000億元蓋1座燃煤電廠，也才創造0.1％的備轉容量，如果把這些錢拿來做產業輔導、補助、節電等措施，哪需要花1000億元？政府應深思，讓高耗能產業轉型。

陳金德今日上午於縣府晨會過後，針對侯友宜對深澳電廠的發言極為不滿，他指出，宜蘭縣向來都是環保的模範生，不論是空氣品質的維護或者資源回收工作，都獲得環保署表揚，在相關取締上，也比其他縣市嚴格，這是有目共睹的，不需侯友宜來這裡做指導。

陳金德質疑，新北市的環保有做得比宜蘭好嗎？侯友宜身為新北市副市長，如果新北市的環保在各項評比沒有做得比宜蘭好，俗語說「媳婦不用教婆婆剪臍帶」，他奉勸侯好好在新北選舉，不要跑到宜蘭指導。