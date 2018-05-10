民進黨三星鄉長初選爭議 黨部主委林進財不起訴

2018-05-10 09:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨去年辦理三星鄉長電話民調，但被參選人陳坤質疑民調公正性，指鄉內電話被灌水至1萬通，向地檢署按鈴申告，控訴黨部主委林進財妨害競選，但宜蘭地檢署認為初選有疑慮應循黨內機制解決，且從民調電話訪問內容，也難證明被告是故意參雜外鄉鎮電話，全案不起訴。

民進黨三星鄉長初選有三星鄉公所秘書陳坤、鄉代會主席陳文新、鄉代曾茂照角逐，電話民調作業在去年11月24日晚間舉行，由山水、全方位兩家公司進行民調，最後結果是陳文新勝出。

陳坤認為電話資料從8千多支灌水到1萬多支，且參雜非三星鄉民的電話號碼，作為民調公司的樣本，用這種不公正方式妨害他競選，到地檢署控告林進財。

但檢方傳訊林進財時，林堅決否認有妨害他人競選，他舉民進黨規章，指這次初選是由縣黨部辦理，且在五合一選舉公告內，都有說明是採全民調初選；且這次初選，縣黨部也請中央黨部提供電話樣本，中央提供樣本數就是1萬多支。

林進財向檢方說，電話樣本也是中央交給地方，並當場在所有候選人見證下拆封；另外三星登記在電信局樣本為4900支，但未包拓大洲、尾塹村，這兩村電話開頭為95，與羅東共用機房，所以民調抽到95，可能是這兩村及羅東鎮，這是機率問題，不是刻意造成的結果。

林進財說，民調題目都有經過設計，會問是不是戶口在三星，是否有投票權，是的話才會做訪問，觀察員在現場也應會聽到戶口不是在這，這也會排除掉。

檢方調查後，認為縣黨部電話樣本，確實為中央依中華電信分區所載電話號碼為基礎，再以電腦隨機抽樣，且民調公司訪問前，還會以人工訪問加以過濾，且告訴人對黨內初選有疑慮，也應循黨內機制解決，被告所為與選罷法罪責無涉，也無其他積極證據，全案不起訴。