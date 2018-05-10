柯P為兩岸一家親道歉 人渣文本：本質都是嘴砲

2018-05-10 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨天接受電台訪問時，針對先前所說的「兩岸一家親」道歉，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航也對柯的「轉彎」表達看法！

周偉航表示，柯文哲說兩岸一家親，本質就是嘴砲，講一講而已，什麼都沒做，「為這嘴砲道歉，本質依然是嘴砲，還是講一講而已，啥都沒做」。

周偉航說，民進黨一付很欠嘴砲的樣子，柯也就一砲打給民進黨，相信可以把民進黨打得阿阿叫。

柯文哲昨天受訪時，不僅向對「兩岸一家親」感到不悅的民眾致歉，也說如果總統蔡英文2020年競選連任，「我當然會支持她」。