蔡政府端政績！秀前瞻建設、長照與5+2產業成果

府院要積極論述前瞻建設、長照與五加二產業成果，蔡總統近來即積極走訪五加二產業。（資料照）

2018-05-10 08:49

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統5月20日執政將屆滿2週年，府院要積極論述前瞻基礎建設、長照計畫2.0與五加二產業創新計畫等各項施政成果，行政院將自今天起透過上午閣揆賴清德主持的院會，在院會後公布立法院去年7月通過「前瞻基礎建設特別條例」後，政府在前瞻基建的執行成效，以及綠能科技等5+2產業推動成果。

府院將陸續端出政績。行政院知情官員表示，前瞻基礎建設包含軌道建設、水環境、綠能、數位與城鄉建設等5大類，大致而言執行得都很順利，以軌道等工程建設而言，許多已發包的縣市，包括新竹、台中市等都積極在動工，以興建輕軌、受惠於前瞻計畫的新竹市而言，相關的前瞻基建工程，甚至許多工地同時在動工。

長照2.0自去年元旦上路後，展開長照ABC服務，A代表社區整合型服務中心，B是複合型服務中心，C則是巷弄長照站。由A級提供 B、C級技術支援與整合服務，另一方面促使B級與C級普遍設立，並提供近便性照顧服務。長照2.0並新增失智照顧、照顧者服務據點等服務，政院高層認為，政府推動長照2.0計畫，在長照的點與面都有擴大，效率將更為提升。

至於5+2產業，蔡總統近來更是積極走訪，政府推動「亞洲．矽谷計畫」發展物聯網產業，去年台灣物聯網產值已成長至9774億元，占全球產值4.1％，年成長率達19％。

去年台灣機械產業的產值達到成長1.1兆元，成長11％，政府將以力推智慧機械產業，力拼第2個兆元。經濟部次長龔明鑫認為，台灣包含智慧機械產業的產值在內，整體機械產業的總產值突破1兆元，這是很明顯的成長，當然，之所以有這樣的成長，政府這2年力推智慧機械產業，是重要原因之一，因為7、8年前，台灣機械產業的整體產值一直破不了兆元。