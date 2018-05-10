姿態放軟Q 柯P：支持蔡連任也為「兩岸一家親」說歹勢

台北市長柯文哲前晚接受「綠色和平電台」專訪時表示，如果總統蔡英文2020年競選連任，「我當然會支持她」。（資料照）

2018-05-10 07:22

接受綠色和平專訪 盼化解綠基層疑慮

〔記者沈佩瑤、楊淳卉、蕭婷方／台北報導〕民進黨要求台北市長自提人選的聲浪越來越強，台北市長柯文哲前晚臨時接受「綠色和平電台」專訪、昨下午播出，盼化解綠營基層疑慮、爭取禮讓空間。柯文哲受訪時，不僅向對「兩岸一家親」感到不悅的民眾致歉，也說如果總統蔡英文2020年競選連任，「我當然會支持她」；他並預期未來中央還是民進黨執政，大家組執政聯盟，做起來較順。

對柯的說法，民進黨選對會一位成員表示，柯顯然是示好，但情勢已成，黨內程序已排下去，基層情緒氣氛也已形成，短期操作恐難改變氛圍；民進黨北市議員也認為，柯一年多來忽略民進黨釋出的善意，長期引發基層不滿，這時候才道歉，為時已晚。

克服國際困境辦世大運 就是台灣價值

柯文哲過去不太願意答覆蔡英文總統出的「台灣價值」考題，認為「何必用意識形態互相檢視」，昨天倒是坦然作答，他藉著回顧世大運舉辦歷程，強調台灣人民咬緊牙關、不畏國際困境的精神，就是種「台灣價值」展現。

對於外界質疑他若連任成功，可能趁勢在2020年選總統，柯文哲表示，自己從頭到尾沒有參選總統的計畫，還反問：「這個謠言是從哪裡來的？」他認為，小英還是會連任，且國民黨更爛，小英如果要出來，「我當然會支持她」。

北市中央合作 組執政聯盟做起來較順

柯文哲也談到，剛上任時，馬政府對籌辦世大運「都是放生」，小英政府上台後組成專案小組，真的幫很多忙。柯強調，其實中央推動的政策，台北市都是最配合的，他常和衛福部說，有什麼試辦計畫，台北市都可以先做。就他在看，未來中央還是民進黨執政，台北市還是會和中央合作，大家組執政聯盟，做起來比較順。

柯文哲也放軟姿態，指自己對人情世事比較不懂，當外科醫生只要會開刀就好，「能跟民進黨合作最好啊！大家都希望台灣好」。