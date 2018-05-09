北農加薪挨批自肥 吳音寧：體恤基層員工辛勞

吳音寧晚間在臉書發文，北農基層人員不論颱風還是寒流，或是炎炎夏日，都是辛苦的工作著，但「勞動條件有待改善」，才會請公司研擬提出負責任的調薪方案。（圖擷自臉書）

2018-05-09 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧提加薪案，引發外界批評「自肥」，除北農於今日下午發出新聞稿澄清，吳音寧晚間也在臉書發文強調，是為了給基層員工更好待遇。

吳音寧去年提案加薪，遭外界質疑，若以北農主管階級調薪3%，吳音寧年薪將從250萬元調高至257萬5000元，加薪案是為了自肥。不過北農今日下午發出新聞稿澄清，吳音寧薪水調幅為2.67%，每月只增加約3785元。

吳音寧晚間也在臉書發文，指調薪方式是以基層薪水調幅最大、往上遞減的方式調整，其中基層調幅為4.17%，中、高階薪點伙伴調幅為3.9%，總經理調幅則是2.67%。吳音寧說，北農基層人員不論颱風還是寒流，或是炎炎夏日，都是辛苦的工作著，但以新進基層人員來說，基本薪資才2萬9、「勞動條件有待改善」，因此才請公司研擬提出負責任的調薪方案，強調「給予團隊伙伴更好的待遇與保障，是總經理該做的事」。

立委段宜康在接受廣播節目訪問時則表示，如果加薪就被罵自肥，「那公務人員都不要加薪」。段宜康也質疑，前北農總經理韓國瑜給獎金自己也有領，且給獎金還沒經過董事會同意的程序。