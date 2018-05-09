台灣主教團赴梵蒂岡述職 將晉見教宗邀訪台

赴梵蒂岡述職的7名台灣地區主教，8日晚間抵達羅馬機場，他們將晉見教宗，並拜會教廷多個部會。（中央社，駐教廷大使館提供）

2018-05-09 21:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣主教團赴梵蒂岡述職，將晉見教宗方濟各；外交部今天（9日）表示，這次述職是台梵友好邦誼邁向76年的具體展現，總統及副總統也特別請主教團代為向教宗致上崇高敬意，並代表台灣政府及人民，誠摯邀請教宗訪問台灣，親眼見證台灣宗教自由的蓬勃發展。

台灣主教團7名主教於當地時間8日晚間抵達羅馬機場，將在梵諦岡停留一週，距上次主教赴梵諦岡述職，已隔10年。外交部今天說，這是台灣天主教會盛事，也是台梵友好邦誼邁向76年的具體展現。台灣主教團將拜訪多個教廷部會，也將晉見教宗方濟各，當面傳達台灣教友與人民的心聲。

總統與副總統於主教團出發前接見、給予祝福、也以餐會餞行。外交部今天也說，總統及副總統特別請台灣主教團代為向教宗致上崇高敬意，並代表台灣政府及人民誠摯邀請教宗訪台，親眼見證台灣宗教自由與各宗教融合的蓬勃發展。

外交部並已指示我駐教廷大使館，在主教團訪梵期間全力提供協助，展現政府對我宗教團體及雙邊邦誼的重視。外交部也重申，台灣一直致力響應教宗所呼籲的人道慈善工作，未來將持續在互信基礎上，作教廷在全球推展慈愛及促進和平的重要合作夥伴。

主教團此行除了向教宗報告台灣教區教務，也準備了兩樣具象徵意義的禮物贈與教宗，一件是以郎世寧名畫製作的法藍瓷，另一件是藝術家沈禎的畫作《慈悲耶穌光照台灣》，希望表達「盼天主慈愛光芒眷顧台灣人民」之意。

台灣主教團7位主教包括台北教區總主教洪山川、高雄教區總主教劉振忠、新竹教區主教李克勉、台中教區主教蘇耀文、嘉義教區主教鍾安住、台南教區主教林吉男及花蓮教區主教黃兆明。