柯P表態挺蔡英文選2020 王世堅痛批：噁爛

柯文哲接受深綠電台專訪時首度表態，支持總統蔡英文拚2020年連任，民進黨市議員認為他未正視綠營基層信任感問題、只打高空，而且反反覆覆，為時已晚。（資料照）

2018-05-09 21:22

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨是否在年底台北市長選舉再度攜手合作，引發爭議，柯文哲昨晚接受深綠電台專訪時首度表態，若當選會支持總統蔡英文拚2020年連任；但對「兩岸一家親」言論只說，造成各界不悅對此道歉。民進黨台北市議員均認為，柯文哲一年多來頻頻忽略民進黨釋出的善意，對於兩岸價值也未正面回應，長期引發基層不滿，為時已晚。

李慶鋒：捨近求遠 為時已晚

台北市議會民進黨團總召李慶鋒說，柯文哲去年在雙城論壇曾說「兩岸一家親」，當時在返國記者會、市議會質詢時都未表態，今年總統又拋橄欖枝詢問柯P「台灣價值」，柯P也只以做好市政迴避兩岸議題，基層不滿情緒逐漸累積，在「火燒屁股時」才接受深綠電台專訪，可能僅為化解選民不滿情緒。

李慶鋒進一步分析，柯P發言只回應2020年總統大選，其餘兩岸議題未正面回應，顯見柯P「只打高層政治，未正視基層對他長期以來累積的不信任感」，未正視基層信任感問題、只打高空，發言根本捨近求遠、為時已晚。

王世堅：欺騙選民 毫無誠信

王世堅聽聞柯文哲的說法，痛批「噁爛」，他說，柯文哲3年半來所作所為背離台灣價值，三言兩語就想要欺騙綠營選民，一個毫無誠信的政客，憑什麼揮霍民進黨累積3、40年來累積的努力與民意！王世堅更舉例，柯P日前才說不怕小英總統、只是怕麻煩，昨天就改口說力挺，更證明他毫無可信度可言。

顏若芳：講話反覆 聽聽就好

市議員顏若芳也直言，柯文哲講話反覆，「大家聽聽就好」；而且以往柯P有機會爭取民進黨選民，卻未正面處理，現在才丟出力挺總統選舉，其心可議，還要時間檢視。

不過，黨內對於是否合作，氣氛未明朗，不少議員對柯P發言態度轉趨保守、低調。資深議員李建昌也冷淡回應，「感覺太晚了」，我沒有評論、也不敢評論。一向與柯P友好的市議員林世宗則未正面評論，不過他建議柯P，「少說多做啦」。