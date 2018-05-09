安排柯P上親綠電台 陳景峻：避免片段猜測產生誤解

民進黨籍的台北市副市長陳景峻（左）安排市長柯文哲（右）接受綠色和平電台專訪，希望化解綠營基層對於兩岸論述、台灣價值等疑慮。圖為7日兩人在市議會備詢。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-05-09 19:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選舉民進黨不禮讓柯文哲幾乎成為定局，柯文哲前晚緊急安排接受「綠色和平」電台預錄專訪，希望化解綠營基層對於兩岸論述、台灣價值等疑慮，重新爭取「柯綠合作」空間。安排此訪問的民進黨籍北市副市長陳景峻今天受訪表示，因為聽到很多基層和民意代表的聲音，對市長有些誤解，他認為應該要找個時間點，對外論述清楚，讓真相做一個很完整的呈現，避免片段的猜測產生誤解。

陳景峻強調，自己常說要用政策去對話，不要每天都在政治，把政策一次弄清楚，未來中央跟地方還是要做政策上的合作，是個夥伴關係，片段解釋成北市府砲打中央，真的沒有必要。他也說，作為柯文哲和中央之間的溝通管道，一直持續協助對話，像是世大運如果沒有中央協助，也沒有辦法辦得這麼成功，這就是合作的關係，不斷猜來猜去對未來合作不是一個很好的選項。

談到何時提議接受電台專訪？陳景峻說，自己不時就會提醒柯文哲應該要找機會說清楚，柯也認同，因此就促成了昨天晚上的專訪，希望藉此解開化解誤會，其他就尊重民進黨中央選對會的決定。

是否因為進選對會正在徵詢階段，柯文哲感受到禮讓壓力，才會認為是一個好的時間點？陳說，其實醞釀有一段時間了，想了一個禮拜左右，這兩天才提出建議，柯文哲對此僅說，「既然是陳副你的想法不然就去討論看看，他也會尊重我的看法」，不過因為柯文哲也忙，行程很滿，所以直到昨晚8點多才去錄音，並不是因為選對會正在進行，只是剛好。

由於外傳市府事先跟民進黨中央打過招呼，雙方有一定的默契要表達善意，陳景峻對此否認自己有事先跟黨中央聯繫，就是恰如其分地扮演一個民進黨籍北市副市長的角色。他強調，自己沒有跟總統府任何一個人通過電話，其他人有沒有去講就不知道，推測總統府應該是因為看到公開採通才知道這個專訪，但應該也不知道訪問的內容。

陳景峻最後說，自己待過地方、也待過中央，很清楚知道「眉角」在哪，清楚要扮演怎樣的角色，不斷用這樣的思考方式去跟市長說明，不是要去對抗或是對立，對人民、對國家或是對社會發展都不好。至於播出後的效果如何？陳景峻表示，效果怎樣不知道，但是身為幕僚一定要進到所謂善意的責任。