要求撤換教育部長 高雄市教師工會、家長協會連署

2018-05-09 19:09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市教師職業工會、高雄市各級學校家長協會及社團法人高雄市心家長協會連署，要求撤換教育部長吳茂昆。

高雄市教師職業工會理事長董書攸、高雄市各級學校家長協會理事長謝坤良及社團法人高雄市心家長協會理事長梁淑芬，今天（9日）發表聲明，教育及企業界多認為品德教育比學業還重要，政府竟任命失德的人擔任教育部長，身為家長及教師實在無法接受。

董書攸等幹部近期將LINE個人圖片換成「拒絕接受吳茂昆」，聯名表達抗議立場。董書攸說，吳茂昆被監察院調查溢領自肥，要求繳回任職東華大學172萬元，相關爭議不斷，包括任職國科會主委期間撥款5億研究經費給「中研院吳茂昆所長」、任職東華大學校長時操控教師升等、在美設生技公司侵害東華大學智慧財產權。

董書攸說，連基本道德操守都令人質疑，如何領導全國教育人員，又如何成為全國數百萬學子品德表率？

謝坤良說，以前這樣的部長早就要下台，操守有問題，沒風範，不像台灣最高教育領導者。

教師指出，部長態度令外界搖頭，當醜聞遭揭露、面當立委質詢，竟回應「假如我被發現違法就會下台」，甚至還誇口「我認為我沒有做過錯事」，讓立委錯愕也引來民間嘲諷，威望盡失，要如何帶領教育界突破困難？