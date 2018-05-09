參選人質疑縣府賤租公地 縣府顧問痛批惡質抹黑

2018-05-09 22:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「澎湖青年陣線」縣議員參選人冼義哲、馬公市民代表第4選區參選人張峻偉今日連袂質疑，澎湖縣政府涉嫌賤租鎖港海堤南側旁空地，圖利縣長陳光復創辦的澎湖第一酒廠；不過，縣府顧問郁國麟隨後跳出來反駁，痛批這根本是惡質抹黑選舉文化。

冼義哲、張峻偉等人在馬公市鎖港海堤南側空地舉牌，指控陳光復將「整片474坪大的縣 有土地，以每坪每個月不到10元租給縣長陳光復自己創辦的澎湖第一酒廠，租期長達半世紀」，左手租給右手，無視公職人員利益衝突的嚴重問題。

據了解，這片爭議地段為「馬公市海堤段1225地號」，位於鎖港港口邊、出入方便，前年底進行第一次設定地上權招標公告、去年初與年中分別進行第2、3次公告，皆無人投標，直至今年3月第4次開標，由陳光復所創辦的「第一酒廠公司」以398萬6168元權利金得標，4月底繳付權利金尾款後，便辦理後續簽約及點交事宜。

針對指控，具有工程背景的澎湖縣政府顧問郁國麟率先跳下，在臉書發文為縣府辯護；郁國麟表示，這片土地乏人問津，直至第4次招標才以高於底價398萬得標，每年尚需繳納公告地價5%的土地租金，何來圖利之說？同時鎖港500坪工乙土地權利金400萬，昇恆昌澎澄8000坪商二土地開發權利金3000萬，都是50年租約，有沒有圖利比一比就知道。