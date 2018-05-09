「建築法」修法初審 導入第三方查驗機制

2018-05-09 18:07

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政委員會今初審通過「建築法部分條文修正草案」，針對一定規模以上建築物，導入第三方專業團體查驗之監造制度；公共使用或一定規模以上之非公共使用建築物，若耐震能力不足，將由主管機關責令補強、重建或改為其他用途。

高雄美濃大地震導致台南維冠大樓等建物倒塌，引發各界強化建物設計審查及施工勘驗制度的呼聲。行政院提案修正「建築法」，針對一定規模以上建築物，導入第三方專業團體辦理建築審查、施工勘驗與竣工查驗，以落實三級品管，此案今由立法院內政委員會審查通過。

初審條文規定，一定規模以上之建物，由建築師或建築師及專業技師簽證負責之結構、設備及防火避難等項目，應由起造人另委託經地方政府指定或中央主管機關認可的機構、法人、學校或團體進行審查，藉由第三方專業能力，強化管理效能。

列席的內政部次長花敬群會後受訪指出，本次修法主要兩大目的，第一是導入第三方監造制度，以及針對公共使用或一定規模以上非公共使用的建築物，若耐震力不足等公安疑慮，就一定要強制進行補強、重建等改善。

對於審查時立委質疑「一定規模」之界線模糊，花敬群指出，低樓層建築物結構安全不易有問題，有一定規模以上者才會有軟弱層產生，這是避免全面要求導致無謂的擾民，會再找業界、工會與地方政府討論，若有共識，會訂施行細則落實。

對於施義芳等立委主張應增列罰則，避免參與第三方監造的團體或法人，有不法或包庇過失等情形，花敬群強調，本次是要導入第三方監造作為外部協助角色，以強化審查深度，讓安全性更高，是否共同承擔責任，未來須進一步溝通。

經由立委與列席的行政單位官員密集討論、審查後，擔任會議主席的內政委員會召委洪宗熠，宣布全案審查通過，但因部分條文被保留，仍須經由黨團協商。