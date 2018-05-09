強攻反建深澳電廠 侯友宜、林姿妙連線

國民黨新北市長參選人侯友宜今天赴宜蘭與同黨縣長參選人林姿妙會面、座談，林姿妙舉宜蘭有機農產品說，「深澳蓋下去，宜蘭就沒有機農業」。（記者張議晨攝）

2018-05-09 18:26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天（9日）下午赴宜蘭，與同黨籍宜蘭縣長參選人林姿妙出席地方座談會，兩人首度公開合體，重申反對深澳燃煤電廠的興建，侯友宜還不忘對台下國民黨黨公職拉票，他說：「我不會選舉，也不知道怎麼選，要拜託宜蘭人多幫忙。」

林姿妙陣營今天以反對深澳電廠興建為由，召開地方座談會，邀請侯友宜出席與談；侯友宜說，燃煤一定有污染，但台電卻拿10年前的生態報告，這是說不通的，一定要以近年報告為主。

由於深澳電廠計畫投入1000億，侯友宜還酸說，花1000億元蓋1座燃煤電廠，也才創造0.1％的備轉容量，如果把這些錢拿來做產業輔導、補助、節電等措施，哪需要花1000億？政府應深思，讓高耗能產業轉型。

為凸顯空污議題，林姿妙還備妥宜蘭生產的地瓜、番茄、芭樂等農產品，她說：「深澳電廠蓋下去，宜蘭就沒有有機農業，宜蘭人要怎麼辦？」

侯友宜則說，他在新北市推動有機蔬菜，每天中午至少有一道有機蔬菜；侯轉頭向林姿妙說，「宜蘭有機農來跟新北市契作，讓新北市學童能吃到宜蘭產的蔬果」。

侯友宜說，他不會選舉，也不知道怎麼選，只能四處跑，「選舉又沒多好選，我跟不需要出來選」，但還是要用態度論是非對錯，為國打拚。還不忘向台下宜蘭縣國民黨黨公職人員拉票，「拜託宜蘭人多幫新北市拉票」。

另外，林姿妙陣營正發起反深澳連署，被媒體問及新北市會不會加入連署行列，侯友宜則說，他們現在就是並肩作戰，為民眾健康把關」；至於何時將連署內容送達中央，侯友宜及林姿妙並未給出明顯期限，侯僅說，「會隨時做好準備」。