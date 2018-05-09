美國力挺台灣參與WHA 將聯合7國致函WHO

2018-05-09 17:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛（WHO）至今未邀台灣參與世衛大會（WHA），政府知情人士今天透露，美國等7個理念相近國家正在草擬聯名信，也將第三度與世衛幹事長幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）洽談。側面了解，今年國際友我聲量強過以往，WHO秘書處承受很大壓力，台灣政府也持續向WHO洽商實質參與細節。

WHO至今沒有寄發WHA邀請函給台灣，譚德塞與我國友邦駐日內瓦代表會面時更直言，沒有中國同意，就沒辦法邀請。但我國已有16個友邦向WHO秘書處提案，要求將台灣以觀察員身分參與一案列入WHA議程，美國國務院與歐盟也皆已公開支持台灣參與WHA。

我政府知情人士分享說，今年與我理念相近國家支持強度與力道，比去年還要大得多，「可說是非常強勁」；據透露，美國主導支持台灣的行動，包括美國在內有七個理念相近國家，正在草擬聯名信，近期更將三度洽談譚德塞，要求WHO邀請台灣參與WHA，如果無法讓台灣參與大會，至少也需要作出適當安排。

我方並規劃透過友邦在大會與總務委員會中啟動「二對二辯論」，讓台灣訴求被WHO所有會員聽見。我衛福部長陳時中也已經致函給譚德塞，說明台灣盼能受邀，此次也將率團前往日內瓦，若最後仍無法正式與會，將遞交對WHO抗議函；我同規劃與其他國家在場外進行雙邊會談與專家會議，希望場次比去年的59場多、與談層級也能夠提高。

該人士也說，美國已向台灣承諾，美國衛生與福利部長阿札爾（Alex Azar）將在大會中的部長五分鐘發言期間，力挺台灣，並與陳時中舉行雙邊會談，美國另也會派人出席台灣在WHA期間舉行的外交酒會等活動。據側面了解，美方等國家的挺台行動，已經讓WHO秘書處承受很大壓力。