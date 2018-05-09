控邱毅誹謗涉炒股改判無罪 鄭秀玲：高院判決令人遺憾

2018-05-09 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕前立委邱毅被控，誣指台大教授鄭秀玲是浩鼎大股東胞姊且涉入炒股，一審雖判刑3月，但今天高院改判無罪確定，鄭秀玲為此發表聲明強調，邱毅是在其任職國安基金委員之前，就在政論節目中用不實言論誹謗她，判決結果令人遺憾。

前立法委員邱毅於2016年3月在政論節目中評論浩鼎案時，誤指台大經濟系教授鄭秀玲是浩鼎大股東鄭秀珍的胞姊，暗示影射鄭秀玲也涉入浩鼎案，但事實上鄭秀玲與鄭秀珍並非姊妹，鄭秀玲自訴控告邱毅誹謗，台北地院於去年11月判處邱毅3月有期徒刑，可易科罰金9萬元。

不過，高院今日判決指出，邱毅在節目中雖提到鄭秀玲是鄭秀珍姊姊、前中央研究院院長翁啟惠可能涉及炒股內線交易，但兩件事不能混為一談。邱毅在評論翁啟惠時，也未提到其他浩鼎股東涉嫌內線交易。高院並指，鄭秀玲事發後僅聲明遭邱毅抹黑為新權貴，並未提及遭指控涉及炒股，且也無事證證明邱毅明知鄭秀玲與鄭秀珍無親戚關係，仍惡意指摘，加上鄭秀玲當時經時代力量黨團推荐，擔任國安基金會委員，若獲主管機關遴聘，即身兼維持資本市場與金融市場穩定的重責大任，屬於公眾人物。

承審合議庭認為，鄭秀玲個人操守、立場、能力是否堪任國安基金會委員，應受高標準檢視且可受公評， 因此難以認定邱毅有誹謗故意，高院指無從認定邱毅有主觀上的誹謗故意，因此改判邱無罪確定 。

鄭秀玲獲悉後則發表聲明強調，她是在民國105年4月21日始就任國安基金委員，邱毅則是在該年3月2日及3月23日兩度於政論節目中，指稱她與浩鼎案大股東鄭秀珍為姊妹關係，以及「難道浩鼎就是以一個生技股的外觀去包藏了一些政治人物的利得嗎？而且是政治新貴的利得嗎？」等不實言論。鄭秀玲質疑，當時她並未擔任任何公職，僅任教於台大經濟系，根本無所謂應受高標準檢視云云，對於今日高院所做出的判決表示無奈、令人遺憾。