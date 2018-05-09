中市議會考察花博進度 中市府：如期完工迎接9月試營運

2018-05-09 17:52

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市議會將召開第2屆第7次定期會，今日議會團隊前往花博豐原葫蘆墩園區、后里園區、外埔園區現勘考察，並由市府建設局、水利局、教育局、觀旅局、原民會分別針對花博展場的主題意象、動線設計、場館空間等規劃進行簡報，向議員說明施工進度與成果。

水利局長周廷彰指出，目前豐原葫蘆墩第5區的土建工程進度已達100%，植栽策佈展執行進度約60%，將於試營運前順利完工。

如此一來，不僅解決軟埤仔溪過去荒蕪、水質不佳等問題；整治過後，更具有生態防洪功能，尤其入夜後美麗燈景與河岸相互輝映，美不勝收，將成豐原新亮點。

觀旅局長陳盛山表示，花博三大展區的基礎土建工程6月底前將全數完成，其中后里園區，包括探索館、發現館的基礎工程進度已超越95%，5月將提前完工；接下來各展館的植栽策佈展，預計於7月底前全數完成，整備工程也將於8月底全數完工，迎接9月1日試營運順利展開。

市議員邱素貞、翁美春表示，台中花博的園區從原本一片荒蕪，到現在已經看到各項軟硬體建設逐漸完成，可以感受到市府的用心；特別是豐原的葫蘆墩公園，透過花博盛會大改造，不僅花博期間會有美麗花卉，結束後也成市民休憩的好去處，更能促進豐原地區的觀光，但也盼市府可以強化周邊交通，讓更多國內外遊客，可以親臨花博，感受台中的美。

市議員曾朝榮則表示，后里馬場本來就是國內外知名的景點，然而過去幾年因為政府不重視，導致招牌逐漸褪色，這次透過花博盛會，市府不僅保留被列為文資的馬廄，馬術障礙競技場也會保留下來作為馬術表演使用，不過議員也提醒，市府應讓工程如期如質完成，才能讓深具歷史感的馬場，透過花博再度擦亮金字招牌。

市議員陳本添說，盼后里森林園區的2個臨時場館花現館與探索館可以永久保存，作為地方音樂會或活動場館；都市發展局長王俊傑表示，森林園區土地將於花博展期結束後，作為後花博時期土地開發，規劃住商與行政單位發展腹地，因此區樹木茂密，會採低密度開發，當初才規劃臨時場館。

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