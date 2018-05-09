立院初審 社區大學納法制化

2018-05-09 17:16

〔記者林良昇／台北報導〕立法院教育與文化委員會今初審通過「社區大學發展條例草案」，完善社區大學法源依據及母法依詢，並明訂社大定位、發展方向及輔導獎勵措施，解決現在社大場地普遍難覓等相關問題，因應社大永續發展需求。

我國社區大學至今年已發展20年，但一直無專法規範，各縣市政府僅由終身學習法第10條規定訂定自治法規，並無母法依循。立院教文委員會今初審通過「社區大學發展條例草案」。

今初審通過的條文第1條就明定，此法為促進社區大學穩定發展，並強調協助公民社會、地方與社區永續發展，落實在地文化治理與終身學習。

初審條文明定，縣市主管機關應考量文化生活圈、平衡城鄉發展、確保學習資源近用性及其他因素，適當劃分區域設立社區大學，社區大學得視人民學習需求設立分校、分班或教學點﹔且社大招收學員，不得限制其學歷及國籍。

為因應社大經費來源及場地的問題，初審條文也明定，主管機關應考量社大實際需求及財務負擔，指定、協調所屬學校、機關以無償或出租方式提供穩定合適的辦學場地，作為社大辦公、教學及其他活動使用﹔對於提供辦學場地學校、機關得予補助或獎勵﹔並依社大實際需求，協助整備辦學所需相關設施、設備。

對於辦學良好的社大，初審條文也明定獎勵條款，主管機關得得酌予補助社大，並視社大辦學績效予以獎勵，並得定期對社大進行評鑑﹔此外為促進社大健全發展，中央主管機關得就社大辦理情形、成效及發展政策，定期進行委託研究。