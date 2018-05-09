怕惹毛中國！台生澳洲博覽會畫國旗竟遭官方抹銷

2名來自台灣的高中生在雕像上畫上台灣國旗。（圖片取自Syuan-Si Chen臉書）

2018-05-09 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲洛坎普頓市在近日舉行盛大的「澳洲牛肉博覽會」，當地政府邀集市內各校學生彩繪6座公牛塑像，以作為博覽會的裝置藝術。然而，整起活動竟摻雜政治插曲，有來自台灣的學生在塑像上繪製了台灣國旗，事後竟被官方抹銷。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，就讀北洛坎普頓高中的2名台灣謝姓學生，在塑像上畫上了2面台灣國旗，事後卻遭官方塗蓋，原因是為了要遵守澳洲政府「一中原則」政策，但報導中強調，澳洲聯邦政府雖不承認中華民國，卻沒有強制地方政府該如何處理這類議題。

此舉令謝姓學生的家長相當不滿，養父唐寧表示，他們只是被要求展現出自己的文化，「你不能告訴我，一群中國人會因為2個台灣旗幟感到不快，官方不應該這麼做，如果那些中國人想花錢，他們就會花錢。」台籍母親則說，他們的孩子對國旗被抹銷一事感到相當難過和失望。

官員對此說明，「我們高度重視與國際貿易夥伴的關係，以及他們所提供的機會」，強調在更動前已先行告知校方。報導中提到，中國是目前澳洲最大的牛肉進口國。

報導亦提及台灣的現況，雖然中國聲稱台灣為領土之一，但台灣擁有自己的憲法、國會和貨幣，與其他主權國家並無二致。