全校協：校長遴選已有校務評鑑 到校考評是疊床架屋

2018-05-09 15:41

〔記者林曉雲／台北報導〕全國中小學校長協會今發聲明表示，校長遴選目前已有校務評鑑，再另組到校考評小組是疊床架屋，且增加校長和行政壓力，教育部簡化和減少遴選程序，是讓校長安心辦學，避免忙於遴選而影響校務。

全校協發言人、榮譽理事薛春光表示，陳學聖立委今早在立法院召開記者會，針對教育部公告「高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法」草案，擬取消高中校長申請連任、轉任及延任時由各單位代表組成的「到校考評小組」，質疑校長恐怕未來只需要聽命於教育部就好，「完全不用顧慮到教師、家長的感受」。

薛春光指出，校長遴選的實際運作，現成機制已有校務評鑑（內有校長領導和行政管理）、年度考評和各種評鑑，校長要連任或轉任，應維持現行用校務評鑑或校長辦學績效考評做為依據，實在不須要再疊床架屋，再特別成立考評小組，反而增加校長和行政壓力。

全校協榮譽理事長張榮輝表示，如果讓員工選老闆，這樣的決定將會讓企業承擔什麼樣的風險？一間學校的發展成敗，與校長有很大關係，可預見的是，一旦「校長遴選」變成「校長選舉」，以台灣現有的選舉文化，不得不令人憂心惡質選風進入校園，不僅校長窮於應付，學生受教權容易被忽視，校園成為政治角力的場所，遴選制度反而可能產生出更多的政治校長。

全校協呼籲，教育部應該要嚴拒任何假民主之名，行操控之實的運作方式。遴選制度重點放應在為學校求才，避免不良選風充斥校園。

校長遴選制度本來就是由委員為學校找好校長，讓高中校長由學者、專家、有教師和家長代表組成的校長遴選委員會合議選出，每個委員都必須獨立地做出公正、超然的判斷，不宜受到其他不必要的干擾。