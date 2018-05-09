陳抗頻繁 立院初審調高基層員警年功俸

2018-05-09 15:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕為體恤警察辛勞、鼓勵基層警消士氣，立法院司法法制、內政聯席委員會今初審通過「警察人員人事條例」第22條附表一修正草案，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額從500調至525，警正三階從525調至550。依據內政部報告，調整後的基層員警每月所得將增加約1370元。

民進黨立委段宜康提案指出，隨著犯罪型態多元或民眾陳抗事件頻繁，基層員警職務愈加繁重，所承受之任務及壓力亦倍增，薪資奉額應隨社會情勢變更而調整，因此提出修正草案，將警正四階、警佐一階至四階的警察，年功最高俸額提高一級，從500提升到525。

內政部長葉俊榮列席備詢報告時指出，現行警正四階以下人員年功俸最高俸額為500，基層警消人員約有6.5萬人，大約在43、44歲就達到這個數字，之後到退休的15、16年期間俸額都維持在500；報告指出，若修法將最高年功俸調升至525，月支領數額將由新台幣41645元、提高到43015元，預計將會有2.8萬人立即受惠。

民進黨立委李俊俋質詢時關切此次調薪可能影響的範圍與經費估算，葉俊榮答詢時表示，目前內政部與銓敘部只有對段宜康版本做出評估，預計將影響2.8萬人、所需經費約7億元，其他方案可能牽動更廣，沒有詳細評估。

由於國民黨立委鄭天財、吳志揚、林麗蟬、親民黨立委陳怡潔等人，各自提出修正動議，希望能從一開始當警察的最基層員警就開始調高薪級，不要只調整年功俸最高俸額，必須等到資深時才吃得到。

主席段宜康最終裁示，相關修正動議交朝野協商處理，並請內政部、銓敘部一週內提出更詳細的評估報告，以作為協商的討論基礎。