以求婚比喻與柯關係 梁文傑：民進黨可不是陳佩琪

〔記者邱燕玲／台北報導〕台北市長柯文哲對於究竟要不要與民進黨合作，其態度引起部分民進黨人質疑。民進黨台北市議員梁文傑上午在臉書PO文形容，柯文哲與民進黨「就像交往中的男女」，男方如果對女方說，「我希望能夠結婚就結婚，不然你要去嫁別人我也沒辦法」，有沒有誠意，正常人都聽得懂。「也許柯文哲以前就是這樣求婚成功的，但民進黨可不是陳佩琪」。
柯文哲至今不了解現在僵局的關鍵，我盡量用白話讓大家聽得懂。 民進黨這麼大的黨，本來就不該在首都市長選戰中缺席，提名自己人才是正常的做法。柯文哲是要連任的市長，他如果覺得獲得民進黨支持對他比較有利，他就應該拜託民進黨不要提名，並提出民進黨應該和他合作的理由，也要認真解釋民進黨群眾對他的質疑。 簡單說，柯文哲的角色是求婚者，民進黨是被求婚者。主動提親下聘的應該是柯文哲而不是民進黨。然而柯文哲到現在為止給民進黨的說法，都是"我希望能夠合作就合作，不然你要自己提名我也沒辦法"。這就像交往中的男女，男方如果對女方說，"我希望能夠結婚就結婚，不然你要去嫁別人我也沒辦法"。有沒有誠意，正常人都聽得懂。 也許柯文哲以前就是這樣求婚成功的，但民進黨可不是陳佩琪。 有人說要柯文哲去拜託民進黨不是很沒尊嚴? 那我說，是他要選連任，那就要自己努力去克服障礙。我選舉也要到處拜託，他為什麼不用? 柯文哲如果真想尋求民進黨合作，這種"要不要隨你"的態度是不可能的，民進黨也不能熱臉去貼冷屁股。就算誰都知道合則兩利分則兩害，也只能如此了。如果柯文哲認為就算民進黨自己提人他也能勝選，那也只能像柯文哲最崇拜的毛澤東常說的，天要下雨，娘要嫁人，隨他去吧！
梁文傑臉書內容如下：
柯文哲至今不了解現在僵局的關鍵，我盡量用白話讓大家聽得懂。
民進黨這麼大的黨，本來就不該在首都市長選戰中缺席，提名自己人才是正常的做法。柯文哲是要連任的市長，他如果覺得獲得民進黨支持對他比較有利，他就應該拜託民進黨不要提名，並提出民進黨應該和他合作的理由，也要認真解釋民進黨群眾對他的質疑。
簡單說，柯文哲的角色是求婚者，民進黨是被求婚者。主動提親下聘的應該是柯文哲而不是民進黨。然而柯文哲到現在為止給民進黨的說法，都是"我希望能夠合作就合作，不然你要自己提名我也沒辦法"。這就像交往中的男女，男方如果對女方說，"我希望能夠結婚就結婚，不然你要去嫁別人我也沒辦法"。有沒有誠意，正常人都聽得懂。
也許柯文哲以前就是這樣求婚成功的，但民進黨可不是陳佩琪。
有人說要柯文哲去拜託民進黨不是很沒尊嚴? 那我說，是他要選連任，那就要自己努力去克服障礙。我選舉也要到處拜託，他為什麼不用?
柯文哲如果真想尋求民進黨合作，這種"要不要隨你"的態度是不可能的，民進黨也不能熱臉去貼冷屁股。就算誰都知道合則兩利分則兩害，也只能如此了。如果柯文哲認為就算民進黨自己提人他也能勝選，那也只能像柯文哲最崇拜的毛澤東常說的，天要下雨，娘要嫁人，隨他去吧！