以求婚比喻與柯關係 梁文傑：民進黨可不是陳佩琪

2018-05-09 14:55

〔記者邱燕玲／台北報導〕台北市長柯文哲對於究竟要不要與民進黨合作，其態度引起部分民進黨人質疑。民進黨台北市議員梁文傑上午在臉書PO文形容，柯文哲與民進黨「就像交往中的男女」，男方如果對女方說，「我希望能夠結婚就結婚，不然你要去嫁別人我也沒辦法」，有沒有誠意，正常人都聽得懂。「也許柯文哲以前就是這樣求婚成功的，但民進黨可不是陳佩琪」。