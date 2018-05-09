民進黨北市長布局 陳明文：16日討論禮讓或自提

民進黨選對會共同召集人陳明文表示，等所有程序走完，下週才會決定台北市長選戰要禮讓還是自提人選。 （記者張嘉明攝）

2018-05-09 14:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市長布局16日揭曉。民進黨選對會今召開會議，選對會共同召集人陳明文今於民進黨中常會前受訪表示，下週三（16日）才會真正討論到底要禮讓還是自提人選。方案討論出來後，若討論到自提，選對會才會進一步談到人選。

陳明文說，選對會今會議是聽取7日與呂副總統、姚文智、蘇煥智見面的事宜，讓成員了解與3人談話內容，以及3人希望選對會了解的事情，基本上選對會基本上沒有什麼特別討論。

陳明文說，今天到現在為止，只是在討論方案，還沒討論到人選的問題，現在就是從有意參選的參選人，選對會去徵詢，明天再跟地方里長、後天跟議會黨團座談。

被問到目前「禮讓」選項是否還未沒有排除？陳明文說，目前方案沒有定，包括合作以及民進黨自提人選，選對會還是持續在徵詢。

至於是否還會再約柯市長見面？陳明文說，現在就不知道，今天就是到這樣，下禮拜才會開始整理一下整個徵詢的情況，整理出結果，週三在選對會報告，跟所有委員討論，然後就會有結論出來。

針對有民進黨基層拱總統府秘書長陳菊選北市長，認為這樣就可拿到深綠淺綠選票，陳明文說，「都有聽到，每天都在了解掌握這些訊息，社會氛圍，我們都了解，但目前沒有討論。」